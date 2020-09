Chỉ định Đại tá Lê Hồng Nam tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Đại tá Lê Hồng Nam năm nay 54 tuổi, trình độ cử nhân an ninh chuyên ngành điều tra, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, thạc sĩ ngành điều tra tội phạm.

Ông Lê Hồng Nam có 18 năm công tác tại Bộ Công an, nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an . Cuối năm 2018, ông Nam được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Long An rồi đến tháng 6.2020 tiếp tục được điều về làm Giám đốc Công an TP.HCM.