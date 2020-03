TP.HCM: Chỉ phục vụ tối đa 30 người ăn uống trong cùng thời điểm để phòng dịch Covid-19

Ngày 25.3, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM , có công văn khẩn gửi 24 quận huyện, Sở Thông tin - truyền thông về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn TP.HCM để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố, Ban quản lý an toàn thực phẩm đề nghị UBND 24 quận huyện triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh , dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM: cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, nhà hàng, thức ăn đường phố, căn tin cơ quan, bệnh viện nghiêm túc thực hiện hạn chế tập trung đông người, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các nguyên tắc phòng chống dịch.