Chia sẻ clip 'nóng' Văn Mai Hương là vi phạm luật An ninh mạng

Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở năm 2019 do Sở TT-TT tổ chức sáng 31.12, thượng tá Lưu Thanh Long, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP, cho biết nhiều người dùng mạng xã hội đang vi phạm luật An ninh mạng mà không hề biết mình vi phạm pháp luật.