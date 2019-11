An toàn, an ninh mạng có ý nghĩa sống còn trong xây dựng chính phủ điện tử

Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số” đã khai mạc sáng 29.11, với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và hơn 700 lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, nhiều tập đoàn lớn về công nghệ thông tin (CNTT).

Sự tăng trưởng này có sự góp sức của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chỉ số thành phần ứng dụng CNTT của Việt Nam đã tăng 54 bậc, vươn lên thứ 41 thế giới . Việt Nam cũng đã tăng 50 bậc về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu so với kỳ xếp hạng trước của ITU (Liên minh Viễn thông quốc tế), từ thứ 100 lên 50/175 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó thủ tướng cũng cho hay các nước trên thế giới thường dành mức đầu tư trung bình 15 - 20% cho an toàn, an ninh mỗi dự án CNTT, trong khi tại Việt Nam, tỷ lệ này hiện ở mức dưới 5%. Vì thế, thời gian tới, nhận thức về tầm quan trọng của an toàn, an ninh thông tin phải tiếp tục được đẩy mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, an toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Theo đó, phát triển CNTT phải song hành cùng an toàn, an ninh mạng. Ông Hùng cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo, tỷ lệ chi cho an toàn, an ninh mạng tối thiểu 10% tổng kinh phí chi cho CNTT. Bộ TT-TT sẽ giao Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin thực hiện giám sát quốc gia trên không gian mạng để phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng. Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng , các đơn vị cần ưu tiên sử dụng các sản phẩm “Made in Vietnam”.

Trong khuôn khổ hội nghị, sáng 29.11, Bộ TT-TT đã khai trương, đưa vào hoạt động “Hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ chính phủ điện tử”. Qua hệ thống này, thông tin giám sát, phân tích sẽ được chia sẻ, cảnh báo sớm cho các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho chính phủ điện tử.