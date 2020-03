Chia sẻ thông tin 'phong tỏa thành phố 14 ngày', một tài xế bị phạt 10 triệu đồng

Sáng 30.3, Công an P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM đã công bố quyết định xử phạt với N.V.Đ (20 tuổi) là chủ tài một khoản Facebook do lan truyền thông tin "phong tỏa thành phố 14 ngày"

Người vi phạm là tài xế làm việc cho một hãng vận tải trên địa bàn Q.Tân Phú. Công an P.Hiệp Tân cho biết, ngày 26.3, người này chia sẻ lại thông tin từ một tài khoản mạng xã hội khác với mục đích kêu gọi mọi người phòng ngừa nhưng không kiểm chứng thông tin này có chính xác hay không.

Công an phường xác định chủ tài khoản đã vi phạm điểm a khoản 3 điều 64 Nghị định 174 về lĩnh vực công nghệ thông tin , bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện. Xét thấy tài xế vi phạm lần đầu, nhân thân tốt nên Công an Q.Tân Phú áp dụng hình thức xử phạt theo mức thấp nhất là 10 triệu đồng. Quyết định xử phạt được ban hành hôm 2 8.3 (vào ngày thứ bảy) nên đến sáng nay, Công an phường mới công bố quyết định và yêu cầu người vi phạm chấp hành.