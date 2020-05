Chiếm đoạt của VPBank 4,2 tỉ đồng, Giám đốc Công ty Chương Phát bị bắt

Ngày 21.5, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Tân Bình; đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Chương (ngụ Q.7, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Chương Phát (Công ty Chương Phát) điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.