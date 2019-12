Chiếm đoạt tiền tỉ của công ty, sang Campuchia trốn lệnh truy nã

Chiều 31.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận và thực hiện việc bắt giữ Nguyễn Văn Phước (47 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) theo lệnh truy nã

Theo hồ sơ, năm 1997, Nguyễn Văn Phước được tuyển dụng vào làm kế toán tại cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty vật tư tổng hợp An Giang (nay là Công ty xăng dầu An Giang). Sau đó, Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Vịnh Tre và tiếp đó là Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Số 9.

Ngày 21.2.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Phước về tội tham ô tài sản . Sau nhiều năm lẩn trốn tại Campuchia, ngày 29.12 vừa qua, được sự phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, cơ quan chức năng Campuchia đã bắt và trục xuất Phước về nước.