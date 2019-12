Bộ Công an bắt 5 nghi can chiếm đoạt tiền trên ứng dụng SNAP

Theo đó, C02 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với 5 nghi can ở Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, gồm: Hoàng Mạnh Tuyền (27 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Quang Huy (27 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Đăng Hiệp (24 tuổi, ngụ TP. Hà Nội), Hoàng Đình Cường (23 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Thảo (28 tuổi, ngụ Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong đó, nghi can Huy và Thảo là cựu nhân viên tư vấn tín dụng của Công ty FE Credit. Ngoài ra, C02 còn triệu tập một số người có liên quan trong đường dây lên làm việc.

Tang vật bị thu giữ Ảnh: Thanh Tuyền

"Sản xuất" hàng trăm bộ hồ sơ vay vốn giả

Sau khám xét, C02 thu giữ 4 máy tính, 24 điện thoại di động, 1 con dấu nghi giả mang tên một đơn vị Công an TP.Hải Phòng và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo C02, trong nhóm làm giả hồ sơ này có người vốn xuất thân là nhân viên của một trong những tổ chức tín dụng, ngân hàng nên biết các kẽ hở của phần mềm vay vốn trực tuyến.

Sau đó, nhóm này làm hàng trăm bộ hồ sơ vay vốn giả bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, thu mua chứng minh nhân dân, thuê người đứng tên tài khoản ngân hàng để vay vốn thông qua ứng dụng vay vốn trực tuyến SNAP - ứng dụng vay vốn thường tự động kiểm duyệt giải ngân trong 5 phút.

Trước đó, khoảng tháng 4.2018, Tuyền quen D. là cộng tác viên của một ngân hàng trong lĩnh vực cho vay tiền qua ứng dụng. Đầu tháng 3.2019, Tuyền được D. hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh làm 3 hồ sơ giả vay tiền trên ứng dụng SNAP. Cuối tháng 3.2019, Tuyền tự sử dụng phần mềm làm giả 17 bộ hồ sơ và cùng Hiệp, Cường làm giả thêm 6 bộ hồ sơ để lừa đảo trên SNAP.

Kết thúc phi vụ, Tuyền vứt bỏ hết các sim điện thoại, xóa hết các hình ảnh chứng minh thư nhân dân giả để ngân hàng không thể tìm ra tung tích. Số tiền Tuyền chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng dùng đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Tương tự, Tuyền và 4 nghi can cùng hướng dẫn cho nhau về phương thức làm giả hồ sơ để vay tiền trên ứng dụng SNAP, các nghi can vay tiền của nhiều ngân hàng khác nhau. Số tiền chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng được các nghi can chia nhau tiêu xài. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng.