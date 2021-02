Chiều nay, ghi nhận thêm 15 bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương

Do Quảng Ninh đã hết thời gian giãn cách xã hội nên TP.HCM thay đổi hình thức giám sát từ cách ly tập trung sang cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đối với người từ Quảng Ninh đến.

Khi đồng bọn bị bắt vì vận chuyển hàng lậu, 5 bị can ở H.An Phú, tỉnh An Giang đã dùng vỏ lãi đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ, xô 1 công an viên xuống sông và tẩu thoát.