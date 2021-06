Chiều nay TP.HCM thêm 19 ca Covid-19 liên quan ổ dịch nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Chiều nay, 1.6, Bộ Y tế thông báo có 90 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay tại An Giang; 89 ca ghi nhận trong nước, gồm: tại Bắc Giang 47 ca, Bắc Ninh 10 ca, TP.HCM 19 ca (đều liên quan đến ổ dịch nhóm Truyền giáo Phục Hưng), Lạng Sơn 4 ca, Hà Nội 2 ca, Hà Nam 2 ca, Long An 2 ca, Đồng Tháp 1 ca, Trà Vinh 1 ca, Vĩnh Phúc 1 ca.

Theo Bộ Y tế, ca nhập cảnh là bệnh nhân 7506, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang (nam, 4 tuổi) địa chỉ tại H.An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30.5 bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31.5 xác định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 . Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Tri Tôn, tỉnh An Giang.