Chiêu trò cũ, sao mãi để bị lừa !

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều nạn nhân ở Tây Ninh, Đà Lạt (Lâm Đồng)... đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo. Cụ thể, một số người nhận được cuộc gọi giả danh công an dọa rằng đang điều tra đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền liên quan đến nạn nhân... Có nạn nhân vì quá lo sợ đã đến ngân hàng chuyển khoản cho nhóm lừa đảo hàng trăm triệu đồng để được “yên thân”, đến khi “tỉnh ngộ” thì đã quá muộn màng.

Đồng tình với ý kiến này, BĐ Chánh Trung cho rằng: “Bình tĩnh suy nghĩ 5 phút là biết bị lừa liền! Tiền làm cực khổ lắm mới có được, không tự nhiên trên trời rơi xuống. Tham là thâm!”.

Thời 4.0 còn bị lừa kiểu cũ rích. Gặp tôi, tôi kêu “giỏi thì qua nhà mà bắt”. Biết thông tin tôi liên quan đến ma túy thì biết địa chỉ nhà rồi còn gì? Hoàng Emma

Bài viết Cuộc gọi lừa đảo lại bùng phát đăng trên Báo Thanh Niên đã dẫn lời chuyên gia về an ninh mạng, nhận định tất cả vụ lừa đảo qua điện thoại hay qua mạng, email... cho thấy những kẻ lừa đảo nắm được thông tin về nạn nhân bị lừa; có sự phân tích, tổng hợp và kể cả tính toán về yếu tố tâm lý để thực hiện lừa đảo. Đa số những người bị lừa đều có sẵn tiền trong tài khoản, có vướng mắc trong gia đình hay công việc, nên nghe hù dọa sẽ sợ. Tuy nhiên, điều này có thể tránh được nếu người dân thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Theo BĐ Nguyễn Truyền, công an đã thông báo rõ ràng rồi mà ít ai chịu chú ý, rằng: “Công an hoàn toàn không làm việc với nhân dân trong bất kỳ trường hợp cần điều tra, hoặc mời làm việc gì qua điện thoại, tin nhắn... Công an cần gì sẽ thông báo đến công dân bằng văn bản hẳn hoi. Xin lưu ý! Đừng để bị lừa rất lãng nhách!”. “Quá đơn giản nhưng một số người cứ bị lừa hoài. Hãy cảnh giác bà con ơi”, BĐ Nguyễn Quý nhận xét.