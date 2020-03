Chính thức hoãn Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ vì Covid-19

Trước đó, chiều 4.3, tại trụ sở Chính phủ, trong cuộc tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (US-ABC) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Krittenbrink cũng đã gửi thư của Tổng thống Donald Trump đến Thủ tướng , thông báo việc phải hoãn sự kiện này do diễn biến phức tạp của Covid-19 trên thế giới, cũng như tại Mỹ.

Tại cuộc gặp này, Đại sứ Krittenbrink đánh giá cao việc kiểm soát Covid-19 của Việt Nam , cho biết cả Cơ quan kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ và bản thân ông đã nhiều lần bày tỏ ấn tượng, tin tưởng vào năng lực và sự minh bạch của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, các doanh nghiệp Mỹ cũng hết sức tin tưởng và yên tâm khi có mặt tại Việt Nam vào thời điểm này.

Ông Krittenbrink cũng cho biết, phía Mỹ đánh giá cao nỗ lực Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, nhất là quan hệ thương mại. Đây là một động thái đáng chú ý sau khi Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ đã loại Việt Nam khỏi danh sách các nước hưởng quy chế ưu đãi nước đang phát triển mới đây.

Các chuyên gia y tế của nước này cảnh báo việc Mỹ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc xét nghiệm hàng nghìn ca nghi nhiễm virus. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã trấn an dư luận trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox, cho rằng tỷ lệ tử vong 3,4% do Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo là sai, và cá nhân ông tin rằng tỷ lệ này là dưới 1%.

Một ông lớn công nghệ của Mỹ là Amazon đã yêu cầu hơn 50.000 nhân viên của mình tại Seattle làm việc tại nhà cho đến hết tháng này.

Trước đó, hôm thứ ba (3.3), Amazon đã xác nhận việc 1 nhân viên của mình tại Seattle đã bị cách ly sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Khu vực có trụ sở của Amazon tại Seattle là khu vực có nhiều ca nhiễm virus nhất tại Mỹ và gần như toàn bộ 11 ca tử vong do virus đều ở khu vực này. Tuần trước, Amazon đã đề nghị nhân viên hoãn toàn bộ các chuyến đi nội địa và quốc tế không cần thiết.

Google cũng đã có động thái tương tự.

Tất cả các trường học tại Northshore School của Seattle cũng tạm đóng cửa 2 tuần do dịch.