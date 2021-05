Cho đàn em chiếm đóng Công ty Lâm Quyết, Đường 'Nhuệ' và con nuôi bị khởi tố

Chiều 21.5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (thường gọi Đường "Nhuệ", 50 tuổi, ở tổ 22, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) ) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") để điều tra về tội "xâm phạm chỗ ở của công dân".

Trước đó, ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình cũng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “xâm phạm chỗ ở của công dân” sau quá trình điều tra bổ sung tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (54 tuổi), cùng ở tổ 4, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình.