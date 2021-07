Chợ đầu mối Thủ Đức tạm đóng cửa: ‘18 năm qua tôi mới thấy cảnh này’

Hỏi ông T. - một bảo vệ tại chợ chạy xe quanh các nhà lồng chợ để nhắc nhở việc buôn bán "về khung cảnh lúc 10 giờ sáng hôm nay có gì khác cụ thể với những ngày trước hay không?" thì ông T. liền thảng thốt: “18 năm qua tôi mới thấy cảnh này”.

Theo ông T., tầm giờ này, vẫn còn tấp nập người qua lại, tiểu thương, người đi chợ hãy còn đông, thế mà giờ các sạp hàng, ki ốt đã hầu hết đóng cửa, nhìn khung cảnh quạnh vắng như... “thành phố chết”.

Đến 11 giờ, chúng tôi có thể đếm được chỉ còn 5 sạp bán rau, củ, trái cây nán lại để bán hết số hàng tồn mà họ đã lấy tối qua và loay hoay dọn đồ đạc thiết yếu ra khỏi chợ vì không bao giờ mới quay trở lại bán tiếp.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, vào tối 6 và rạng sáng 7.7, TP.HCM đã chỉ đạo nhiều lực lượng xuống để phân luồng, điều phối giao thông và giữ an ninh trật tự khu vựa. Cụ thể, gồm lực lượng dân phố, công an P.Tam Bình, lực lượng PC08 - Công an TP.HCM và tổ công tác 363 - Công an TP.Thủ Đức.