“Hốt cú chót” trước khi chợ đầu mối Thủ Đức tạm đóng cửa

Đồng thời, lượng xe tải, ba gác xếp hàng chờ vào chợ rất đông, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Phó giám chợ đầu mối Thủ Đức, ông Nguyễn Nhu giải thích, sở dĩ lượng xe vào chợ tối 6.7 đông hơn thường ngày là do chợ đầu mối này sắp tạm ngưng hoạt động do phát hiện có ca mắc Covid-19 tại chợ. Trước đó, hai chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) và chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (H.Hóc Môn) cũng đã ngưng hoạt động.

Đại diện Công an P.Tam Bình, TP.Thủ Đức cũng thông tin, trước tình trạng người dân đổ về mua bán, gây tình trạng kẹt xe trước giờ G, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, TP.HCM đã chỉ đạo nhiều lực lượng xuống để phân luồng, điều phối, cụ thể gồm lực lượng dân phố, công an P.Tam Bình, lực lượng PC08 - Công an TP.HCM và tổ công tác 363 - Công an TP.Thủ Đức