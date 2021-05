Chó Pitbull cắn chết người và tấn công chủ trọng thương

Chiều 21.5, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết bước đầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong và bàn giao vụ việc cho Công an H.Thủ Thừa thụ lý. Việc xử lý như thế nào đối với chủ nuôi chó cũng cần xác minh làm rõ.