Cho 'trai lạ' ngủ nhờ, nữ sinh viên ngủ say bị lấy vân tay rút bay trăm triệu

Ngày 12.11, Công an P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Thành Nam (24 tuổi, quê Kon Tum, tạm trú Q.Hải Châu), nghi can được cho ngủ nhờ , còn lợi dụng nữ sinh viên ngủ say để rút bay trăm triệu, cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.