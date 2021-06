Choáng với kiểu 'nhà giàu sai phạm'

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí, một số hộ dân tại khu đô thị (KĐT) G. ở P.Yên Sở (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết ngôi biệt thự của ông T.T.H tại KĐT G. khiến họ nhiều tháng nay sống trong bất an vì hạng mục thang máy gia đình ông H. cơi nới nằm ở khoảng không giữa các nhà.

Theo thiết kế ban đầu được phê duyệt thì không biệt thự nào có thang máy lắp bên ngoài, gia đình ông H. đã tự ý lắp đặt khung sắt, vách kính nặng hàng tấn gắn vào tường nhà. Đáng lưu ý, chủ căn biệt thự kể trên còn tự ý đập tường phía trước cổng nhà, làm giàn sắt ở tầng 1 chiếm giữ khoảng không gian chung của các hộ khác; tự ý xây dựng cổng sắt to bất thường, phá vỡ quy hoạch ban đầu của dự án...

Sau nhiều lần người dân kiến nghị, Ban Quản lý KĐT G. đã tổ chức họp các hộ dân. Tại cuộc họp, ông H. đã ký biên bản cam kết trả lại nguyên trạng các mục sai phạm, muộn nhất là 31.12.2020, nhưng đến nay vẫn không thực hiện.

Ông Bùi Thanh Nhã, Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Q.Hoàng Mai (gọi tắt là Đội quản lý), cho biết chủ đầu tư KĐT này đã cam kết cho thời gian để thuyết phục cư dân tự tháo thang máy. Nếu chủ nhà, chủ đầu tư không có động thái khắc phục, sẽ lập hồ sơ vi phạm để xử lý triệt để. Cũng theo ông Nhã, Đội quản lý cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính nhiều lỗi vi phạm tại KĐT G. như xây tường và đổ trần tại vị trí ô khuyết tầng 1; dỡ tường cũ phía trước cửa tầng 1, xây tường mới tịnh tiến 3 m ngoài sát cổng... với tổng số khoảng 30 căn.

Biệt thự triệu đô cũng... cơi nới

Nhiều bạn đọc (BĐ) tỏ ra bất ngờ vì biệt thự triệu đô (biệt thự ở đây tùy căn, giá thường trên 20 tỉ đồng/căn) cũng có... cơi nới. BĐ Liên Phương ngạc nhiên: “Cứ tưởng chung cư cho người thu nhập thấp, nhà nghèo thì mới cơi nới, ai ngờ biệt thự triệu đô to đùng thế này cũng cơi nới... Bó tay!”.

Nhận xét về việc cơi nới này, BĐ Bích Hà viết: “Công nhận nhìn “cái ốp” hông biệt thự này cùng mái che để xe... nó phá hết mỹ quan của căn biệt thự và khu đô thị. Nhưng cái chính là độ an toàn, cái này phải nhờ các nhà chuyên môn”. BĐ Thiện Long cũng đặt câu hỏi: “Gắn cả thang máy vào căn biệt thự thì vấn đề an toàn thế nào? Có cơ quan nào, hay chủ đầu tư xác nhận đảm bảo an toàn không?”.

Vì sao chưa xử lý triệt để?

BĐ Ngọc Loan bức xúc: “Theo bài báo, ngay khi phát hiện chủ ngôi biệt thự cơi nới , một số hộ dân đã phản ánh lên Ban quản lý, chủ đầu tư KĐT và cơ quan chức năng, nhưng gần 1 năm qua, vụ việc không được giải quyết dứt điểm. Vì sao không xử lý được? Nếu Ban quản lý, chủ đầu tư KĐT và cơ quan chức năng không xử lý được thì cơ quan cấp trên của các đơn vị này nên xử lý dứt điểm các đơn vị này đi chứ”.

Cùng quan điểm, BĐ Ngọc Lam thẳng thắn: “Tôi nghĩ Đội quản lý phải mạnh tay hơn nữa với chủ đầu tư và những hộ sai phạm, có như vậy mới lập lại trật tự kỷ cương. Chứ trông chờ vào lời hứa của họ thì... biết đến bao giờ?”. Trong khi đó, BĐ Bích Diệp đặt vấn đề: “Vì kỷ cương, mỹ quan và sự an toàn của cư dân, đề nghị Đội quản lý lập hồ sơ vi phạm để xử lý triệt để đối với những hộ chây ì. Chuyện như thế mà khó làm quá sao, hay có khuất tất gì với lực lượng chức năng?”.