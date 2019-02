Chôn chông sắt trên vỉa hè

Giữa tháng 2.2019, mạng xã hội Facebook cũng xôn xao với hình ảnh những thanh sắt chữ V được đóng dưới lòng đường ngay đầu một con ngõ. Do cọc sắt chữ V nhô khỏi mặt đường có chiều dài từ 4 - 5 cm nên một ô tô bị nổ lốp do đâm phải những thanh sắt trên. Qua xác minh, “bẫy chông” này là do một hộ dân sinh sống trên đường Hoàng Công Khanh (P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) đóng xuống góc đường để bảo vệ công trình nhà ở của mình khỏi bị các phương tiện qua lại trên đường Hoàng Công Khanh và từ ngõ đi ra va chạm. Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng và sự bức xúc của cộng đồng, chủ nhà đã nhanh chóng cho tháo “bẫy chông” này.