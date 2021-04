Chôn hơn 4.300 tấn rác thải, gây ô nhiễm môi trường: Tạm hoãn phiên xử vì 2 bị cáo không đến tòa

Phiên tòa tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo Bùi Chí Công và Tống Viết Mười, dù đã được tòa triệu tập hợp lệ. Dự kiến, phiên tòa sẽ xét xử lại vào 8 giờ 14.4.

Theo cáo trạng, Vũ Anh Vũ nhận chuyển nhượng lại việc san lấp hai thửa đất tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM. Từ ngày 9.5.2018, Vũ yêu cầu 3 tài xế là Bùi Thế Công, Tống Viết Mười và Tâm (chưa rõ lai lịch) lái xe đến đường Cao Lỗ, Q.8, TP.HCM để chở xà bần, đất, cát từ các công trình xây dựng đem về san lấp.

Đến tháng 7.2018, Vũ được một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch), tự xưng là quản lý Bãi tập kết phương tiện Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Bắc Nam (Công ty Bắc Nam) ở H.Nhà Bè, TP.HCM thuê chở xà bần vào đổ tại khu đất của công ty với giá 1,1 triệu đồng/xe tải 10 tấn và chở rác thải đang chứa trong bãi đem đi nơi khác đổ với giá 500.000 đồng/xe tải 10 tấn.

Vũ đã kêu 3 tài xế chở rác từ bãi tập kết của Công ty Bắc Nam về đổ tại hai khu đất mình nhận san lấp. Nhận thấy rác này có thể dùng để san lấp nên Vũ tiếp tục yêu cầu các tài xế tiếp tục chở rác về khu đất. Để tránh bị phát hiện, Vũ thuê một xe chở đất để lấp lên rác thải. Đến cuối tháng 10.2018, sau khi xong việc san lấp xong hai khu đất, Vũ nhận 750 triệu tiền công.

Ngày 8.4.2019, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ về tội “gây ô nhiễm môi trường ”, đồng thời chuyển hồ sơ về Công an H.Bình Chánh xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Công an H.Bình Chánh khởi tố thêm tài xế Bùi Chí Công về tội danh này.