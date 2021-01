Chồng say rượu dùng súng tự chế găm 15 viên đạn hoa cải vào người vợ

Tối 13.1, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Sa Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Tăng (60 tuổi, trú xã Mường Hoa, TX.Sa Pa) để làm rõ tội cố ý gây thương tích