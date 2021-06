Chốt chặn chặt, xử phạt nghiêm

Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng từng bị nhắc nhở Liên quan đến vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng (do ông P.V.T và bà V.X.L phụ trách; sinh hoạt tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), trả lời PV Thanh Niên ngày 3.6, Công an TP.HCM cho biết Công an Q.Gò Vấp vẫn đang trong quá trình điều tra vụ án. Sau khi có kết quả điều tra, Cơ quan công an sẽ thông tin cụ thể về biện pháp xử lý. Đặc biệt, theo Công an TP.HCM, CQĐT sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân; đủ dấu hiệu phạm tội thì khởi tố bị can. Theo Công an TP.HCM, điều tra ban đầu xác định nhóm truyền giáo Phục Hưng không chấp hành quy định về phòng chống Covid-19, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Viện KSND Q.Gò Vấp cũng cho hay truyền giáo Phục Hưng chỉ là một điểm nhóm, không phải hội thánh, người đứng đầu không phải mục sư. Đối với việc khởi tố bị can, theo Viện KSND Q.Gò Vấp, hiện các thành viên liên quan đang được điều trị Covid-19, nên cơ quan tố tụng chưa lấy được lời khai. Song theo xác minh ban đầu, việc hoạt động của nhóm truyền giáo Phục Hưng từng bị chính quyền nhắc nhở, sau đó vẫn tiếp tục sinh hoạt, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Ngọc Lê - Phan Thương