Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP.HCM: Nhiều trường hợp thân nhiệt cao do nắng nóng

Cứ 8 tiếng/ca, đội ngũ y tế và các lực lượng ban ngành trong tổ công tác lại bàn giao ca trực cho các đồng nghiệp. Cũng trong 2 ngày vừa qua, thời tiết TP.HCM có những thay đổi thất thường tuy nhiên công tác kiểm soát tại chốt trực vẫn được đảm bảo theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Hơn 13 giờ ngày 16.5 tại chốt kiểm dịch trên QL1K, PV cũng ghi nhận cảnh tổ công tác phơi nắng đo thân nhiệt những người đi trên các phương tiện lưu thông về hướng TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp có thân nhiệt cao nên giữ lại và yêu cầu khai báo y tế cũng như đo lại thân nhiệt.

Chiều cùng ngày, tổ liên ngành kiểm tra xe khách BS 95B - 006.xx có lịch trình từ Bình Dương đi Sóc Trăng, được CSGT yêu cầu dừng phương tiện, đo thân nhiệt. Tổ công tác phát hiện ông Võ Hoàng L. (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có thân nhiệt 40 độ C nên giữ lại để kiểm tra kỹ.

Tổ công tác cũng đưa ông L. vào chỗ mát để nghỉ ngơi và uống nước. Sau khoảng 20 phút, khi nhiệt độ ông L. ở mức 37,5 độ C, tổ công tác để ông L. tiếp tục hành trình.

Một trường hợp tương tự là bà Trịnh Thị Ng. (62 tuổi, quê Cần Thơ) di chuyển bằng ô tô từ TP.Bình Dương qua chốt kiểm dịch trên QL1K thì được đo thân nhiệt. Thời điểm này, đội ngũ y tế kiểm tra phát hiện thân nhiệt bà Ng. ở mức 38 độ C nên giữ lại. Sau khi điều tra dịch tễ, bà Ng. được đưa vào nơi mát khoảng 15 phút để kiểm tra lần 2. Tại đây, thân nhiệt bà Ng. bình thường trở lại và được tiếp tục quá trình di chuyển.

Một cán bộ y tế ở chốt kiểm dịch trên QL1K cho biết thời tiết nắng nóng nên thân nhiệt hành khách di chuyển đường dài sẽ tăng, do đó tổ công tác sẽ sàng lọc những người có thân nhiệt trên 38 độ C. “Nếu người có thân nhiệt trên 38 độ C thì phải mời họ vào để điều tra dịch tễ cũng như cho họ nghỉ ngơi và uống nước để đo lại thân nhiệt. Trường hợp, sau 30 phút mà thân nhiệt của người đó không giảm thì phải gọi xe cấp cứu đưa họ về bệnh viện để theo dõi”. Tính đến chiều cùng ngày, tổ công tác đã ghi nhận 5 trường hợp đo lần đầu nhiệt độ cao trên 38 độ C, tất cả đều được giữ lại, nghỉ một lát, đo lại lần 2 chỉ còn 37,5 độ C.