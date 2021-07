Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM: Bị phạt vì từ Q.Tân Bình qua Q.Phú Nhuận tìm mua rau

Ngày 15.7, một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong nội thành TP.HCM đã hoạt động trở lại . Lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự, Công an Q.Gò Vấp và Q.3 (TP.HCM) cho biết vị trí các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cố định của quận, huyện tại TP.HCM vẫn lập lại như cũ nhưng lực lượng chức năng có thể ở chốt hoặc di chuyển đi tuần ở vị trí khác để kiểm tra và xử lý vi phạm trên đường.

Sáng cùng này, chúng tôi có mặt tại Công viên Gia Định, lúc này, tổ công tác gồm lực lượng CSGT - Trật tự, an ninh, Cảnh sát hình sự Công an Q.Phú Nhuận đang làm nhiệm vụ, nhắc nhở và phổ biến quy định các doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động theo quy định mới của UBND TP.HCM đến người dân.

Với lý do này, lưc lượng chức năng giải thích với anh Đ., hiện nay các siêu thị, cửa hàng nhu yếu phẩm ở Q.Tân Bình vẫn cung ứng đủ rau cho người dân. Lý do anh Đ. đưa ra là không chính đáng, hơn nữa trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân nên hạn chế đi lại từ quận này sang quận khác. Sau đó, anh Đ. ký vào biên bản rồi quay xe về lại Q.Tân Bình.

Cũng trong sáng 15.7, anh N.T.Đ. (27 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) chạy từ Q.Tân Bình qua Q.Phú Nhuận và bị lực lượng chức năng xử phạt với lý do ra đường không chính đáng. Anh Đ. phân trần: "Do mua rau gần nhà không có nên anh chạy sang Q.Phú Nhuận để tìm mua rau".

Tổ công tác đã mời anh L.T.L. (31 tuổi, ngụ Khánh Hoà) vào làm việc và lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng. Anh L. giải thích: "Tôi chạy xe chở người thân từ Khánh Hoà vào TP.HCM có việc, tôi có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 nên được cơ quan chức năng các chốt đồng ý cho qua. Nhưng bây giờ, lúc về thì giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 của tôi... hết hiệu lực nên tôi đang chạy đi làm xét nghiệm lại để về lại Khánh Hòa".

Trả lời Thanh Niên sáng 15.7, một lãnh đạo Công an Q.Gò Vấp cho biết hiện các chốt kiểm soát trong nội bộ vẫn giữ như cũ nhưng lực lượng trực chốt không chỉ bám chặt các chốt mà chia ca đi tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường và các địa điểm ở phạm vi xung quanh địa bàn phụ trách để xử lý các trường hợp vi phạm . Khi nào hết phiên tuần tra kiểm soát thì lực lượng này cơ động quay lại chốt để tiếp tục nhiệm vụ.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự, Công an Q.3, cho biết vị trí các chốt kiểm soát vẫn để như cũ nhưng lực lượng chức năng có thể ở chốt hoặc di chuyển đi tuần ở vị trí khác để kiểm tra người dân ra đường không có lý do chính đáng và xử lý vi phạm trên đường.

Do đó, hiện nay các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Q.Gò Vấp vẫn có lực lượng luân phiên tuần tra, kiểm soát giấy tờ cho người dân ra vào địa bàn Q.Gò Vấp bên cạnh các đội tuần tra kiểm soát 24/24.

Trước đó, ngày 13.7, TP.HCM, một lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết các chốt kiểm soát người dân ra đường không lý do của các quận, huyện đã dừng, chỉ để lại 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cửa ngõ TP.HCM do PC08 phụ trách, riêng các chốt kiểm soát của quận, huyện thì quận, huyện phụ trách.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ 0 giờ ngày 9.7, TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Các quận, huyện lập nhiều chốt kiểm soát trên đường để kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi lại của người dân khi qua các chốt.

Theo thông tin từ Sở GTVT TP.HCM, toàn thành phố hiện có 322 chốt kiểm soát, trong đó có 12 chốt tại khu vực cửa ngõ và 310 chốt nội thành TP.HCM.