Chủ mới lô đất Tam Đảo liên quan Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

Theo nội dung kháng cáo, lô đất 3.400 mtại H.Tam Đảo hiện đang thuộc quyền quản lý của Công ty Mai Phương do ông Kiều Đào Lâm là chủ sở hữu và là người đại diện theo pháp luật. Ông Lâm nhận chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương (bao gồm cả mảnh đất nói trên) từ bà Trần Dương Nga bằng tiền cá nhân hợp pháp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận. Ông Lâm và Công ty Mai Phương hiện nay không liên quan gì đến sai phạm trước đây của bị cáo Trịnh Xuân Thanh , cựu Chủ tịch PVC, do đó không phải chịu trách nhiệm về những hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật của người khác gây ra.