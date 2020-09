Chủ mưu vụ gây nổ tại trụ sở công an lãnh 24 năm tù

Ngày 22.9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Khanh (56 tuổi, trú tại Đồng Nai) và 19 bị cáo khác trong vụ án “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh - bị cáo chủ mưu vụ gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM) 20 năm tù về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", 4 năm tù về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Tổng hợp hình phạt là 24 năm; Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh (người đặt 2 quả nổ ở trụ sở Công an P.12) cùng lãnh 17 năm tù; 2 bị cáo Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn (người nhận chỉ đạo đặt quả nổ ở Công an tỉnh Hậu Giang) cùng nhận mức án 18 năm tù; các bị cáo còn lại tham gia tổ chức “Triều đại Việt” lãnh từ 2 - 12 năm tù. Ngoài ra, 20 bị cáo còn bị phạt bổ sung quản chế từ 3 - 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Khanh và đồng phạm tham gia gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình liên đới bồi thường cho Công an P.12 hơn 349 triệu đồng. Bồi thường cho 2 nạn nhân trong vụ nổ gần 15 triệu đồng.

HĐXX nhận định qua xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại CQĐT, phù hợp với các tài liệu chứng cứ.

Khoảnh khắc vụ nổ kinh hoàng gần trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình

Theo HĐXX, tổ chức “Triều đại Việt” đã lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước tham gia vào việc chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân. Theo đó, các bị cáo đã gây ra hàng loạt vụ nổ tại TP.HCM, Đồng Nai, Kiên Giang, Hậu Giang. Từ đó có đủ cơ sở kết luận, các bị cáo đã phạm vào tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, hủy hoại nhiều tài sản, xâm phạm tới sức khỏe , tính mạng của cán bộ. Xét thấy, đây là hành vi phạm tội có tổ chức nên cần phải xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Cáo trạng nêu Nguyễn Khanh do bức xúc với cách giải quyết đất đai của chính quyền địa phương nên bị Ngô Hùng (ở Canada, đang bị truy nã quốc tế) lôi kéo, tham gia tổ chức “Triều đại Việt” từ tháng 11.2017. Sau đó, Nguyễn Khanh đã nhận 144 triệu đồng và 600 CAD từ Ngô Hùng để lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức; mua thuốc nổ và kíp nổ của Nguyễn Trung Trực; chỉ đạo Dương Bá Giang mua remote, bình ắc quy để chế tạo trái nổ sử dụng kích nổ bằng remote.

Chế tạo xong vật liệu nổ, sáng 20.6.2018, Nguyễn Khanh, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Dương Bá Giang thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM) làm 2 cán bộ bị thương, gây thiệt hại về tài sản hơn 349 triệu đồng.

Ngoài ra, Ngô Hùng lôi kéo các bị cáo Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ gây nổ trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang vào khoảng 2 giờ ngày 5.7.2018; cùng Nguyễn Khanh lôi kéo một số bị cáo khác ở một số tỉnh thành: Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Bình Phước tham gia tổ chức để khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, sau đó các bị cáo này bị cơ quan an ninh phát hiện, bắt kịp thời và đưa ra xét xử trong vụ án của Nguyễn Khanh và đồng phạm.