Chủ nhà nghỉ miệt vườn ở Bố Trạch bị bắt giam vì chứa mại dâm

Ngày 18.11, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đức (48 tuổi, ở xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch) về hành vi chứa mại dâm