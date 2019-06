Chú rể dẫn đoàn rước dâu chạy xe bốc đầu, nẹt pô, lạng lách là ai?

Ngày 20.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đã xác minh và làm rõ vụ clip ghi lại hình ảnh đoàn xe đi rước dâu với hàng chục xe máy nhưng hầu hết thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe dàn hàng ngang, bốc đầu, lạng lách, đánh võng ...

Theo công an, qua xác minh, những người xuất hiện trong clip gồm: Nguyễn Văn Minh (20 tuổi); Trương Thạnh Nguyên (16 tuổi); Lâm Đán (22 tuổi, cả 3 cùng ở); Lâm Nhựt Tiến (19 tuổi); Lâm Nhựt Trường (21 tuổi, cùng ở H.Vĩnh Lợi) và một số thanh niên khác.

ẢNH CHỤP LẠI TỪ CLIP Đoàn xe đi rước dâu chạy xe đầu trần, bốc đầu, nẹt pô, lạng lách gây phẫn nộ dư luận

Vụ việc xảy ra vào ngày 4.1, ngày đám cưới của Nguyễn Văn Minh. Thời điểm đó trời có mưa, nhóm thanh niên chạy xe máy chở nhau đi qua nhiều tuyến đường trong nội ô TP.Bạc Liêu rồi quay lại hình ảnh và sau đó tung lên mạng xã hội.

ẢNH CHỤP LẠI TỪ CLIP Đoàn xe đi rước dâu dàng hàng ngang gây bức xúc trong dư luận

Công an xác định có 2 xe máy chạy bốc đầu, chạy một bánh là Minh và Tiến. Ngoài ra, một số người trong nhóm chạy xe gây cản trở giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không có kiếng chiếu hậu…

Sau khi làm rõ, công an đã ra quyết định xử phạt hành chính Tiến trên 6 triệu đồng do vi phạm các lỗi điều khiển xe 1 bánh, gây cản trở giao thông, không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, không có kiếng chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm. Xử phạt Trường 2 triệu đồng và Nguyên 870.000 đồng do một số vi phạm trên.

Các thanh niên còn lại do không có mặt ở địa phương sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ. Riêng Minh khai nhận đã bán xe qua mạng nên không biết, công an tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

ẢNH CHỤP LẠI TỪ CLIP Đoàn xe đi rước dâu đầu trần, chạy bốc đầu, dàng hàng ngang gây bức xúc trong dư luận

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.5, một diễn đàn trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip quay lại cảnh đoàn xe đi rước dâu thể hiện nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe dàn hàng 5, hàng 6 và lạng lách. Đặc biệt, chú rể còn chạy xe bốc đầu, phóng nhanh, vượt ẩu qua một số tuyến đường trong nội ô TP.Bạc Liêu.