Chủ 'siêu xe' Mercedes-Benz G55 AMG mang biển số quân đội đến công an làm việc

Sáng 11.8, Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết ông Lâm Nguyễn Cao Minh (33 tuổi, ngụ KP.3, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM), chủ chiếc “siêu xe” Mercedes-Benz G55 AMG đến Công an Q.Ninh Kiều làm việc và đưa chiếc xe trên về trụ sở Công an quận (ảnh) theo yêu cầu của lực lượng chức năng.