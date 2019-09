Chủ tài khoản Zalo 'Buồn cho số phận' lừa tình nhiều phụ nữ, cướp tài sản

Chiều 20.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), cho biết đã khởi tố bị can đối với Đoàn Thanh Hùng (47 tuổi, ngụ ấp Đồng Khởi, xã Tân An Tây, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) về hành vi cướp tài sản. Hùng là bị can bị xác định đã lừa tình , đánh thuốc mê, cướp tài sản nhiều phụ nữ.