Chủ tịch 14 tỉnh bị phê bình vì để tai nạn giao thông tăng

Đánh giá tổng thể tình hình trật tự ATGT 6 tháng qua, Phó thủ tướng cho rằng, ATGT có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT đã giảm sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Cụ thể, toàn quốc xảy ra gần 6.800 vụ TNGT, làm chết trên 3.200 người, bị thương gần 5.000 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, giảm gần 1.600 vụ, giảm gần 600 người chết (mức giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây), số người bị thương giảm trên 1.400 người.

Biểu dương các bộ, ngành và Ban ATGT 47 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 7 địa phương giảm trên 40% số người chết (Cà Mau, Lâm Đồng, Hậu Giang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hải Phòng), nhưng Phó thủ tướng cũng phê bình 14 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2019, đặc biệt 8 tỉnh có số người chết tăng trên 15%, gồm Đắk Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên và An Giang. “Chủ tịch UBND các tỉnh này phải có giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn vào những tháng cuối năm”, Phó thủ tướng yêu cầu.