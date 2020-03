Chủ tịch công ty 'nhờ' nhân viên đi cách ly... thay mình

Cách ly nhiều người ở Quảng Trị, Quảng Nam * 30 du khách người Anh ở Quảng Nam âm tính với Covid-19 Liên quan đến 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 (đang cách ly tại TP. Đà Nẵng ), hôm qua 9.3 cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cách ly N.T.T.H (24 tuổi, trú thôn Tân Trại Thượng, xã Vĩnh Thành, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị). Chị H. làm việc trong một khu du lịch ở Đà Nẵng, có tiếp xúc với 2 du khách người Anh vào ngày 4.3. Chị H. về Quảng Trị ngày 8.3, tiếp xúc với một số người thân, hàng xóm. Còn tại Quảng Nam, Sở Y tế cho biết có đến 22 trường hợp tiếp xúc xa với 2 du khách Anh (khi 2 du khách này đến TX.Điện Bàn và H.Thăng Bình, Quảng Nam) đánh golf trong ngày 5.3 và hiện đã được cách ly theo dõi. Ngoài ra, 13 trường hợp tiếp xúc gần cũng được giám sát y tế, cách ly tại nhà; 4 trường hợp trong số đó đã chuyển cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. * Sáng 9.3, Bộ đội biên phòng Quảng Nam và UBND TP.Hội An đã khảo sát, chọn Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu tại miền Trung - Tây nguyên (đóng ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) làm nơi cách ly tập trung cho các trường hợp bắt buộc cách ly tập trung. Chiều 9.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Quảng Nam cho biết 30 mẫu bệnh phẩm của du khách người Anh có liên quan, bay cùng N.H.N (bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam) đến lưu trú tại 12 khách sạn tại Hội An, 1 ở TX.Điện Bàn (Quảng Nam) đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, 40 du khách đến Quảng Nam có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 30 phát hiện tại Thừa Thiên-Huế cũng được giám sát, cách ly tại chỗ. Những người này lần lượt đến lưu trú tại khách sạn ở TP.Hội An tối 8 và 9.3. Nguyễn Phúc - Hữu Trà