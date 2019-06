Chủ tịch Hà Nội: ‘Không có chuyện điều chỉnh quy hoạch theo ý nhà đầu tư’

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, giám sát tối cao của Quốc hội về thực hiện quy hoạch , quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 đã chỉ tra thực trạng có điều chỉnh quy hoạch theo ý nhà đầu tư, trong đó có các dự án của Hà Nội. Tại báo cáo này, dự án 8B Lê Trực (Q.Ba Đình, Hà Nội) được dẫn ra như một ví dụ điển hình của việc xây dựng sai giấy phép, không giật cấp để tăng diện tích sàn xây dựng; tự ý tăng chiều cao các tầng. Ngoài ra, một số khu vực như Đầm Bông, Đầm Sòi (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng được nêu tên khi quy hoạch xác định là đất cây xanh nhưng hiện tồn tại các khu dân cư. Nhiều dự án đô thị tại Hà Nội triển khai chậm tiến độ do một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để chờ khi có điều kiện mới thực hiện hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác, như dự án xây dựng Trường mầm non Vạn Xuân (P.Định Công, quận Hoàng Mai), dự án Phòng khám đa khoa và khu chăm sóc sức khỏe người già tại lô đất CC1.III.11.4 thuộc khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, dự án khu tổ hợp dịch vụ văn phòng bán đảo Linh Đàm tại lô CC2 (mảnh A) tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm (P.Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Điểm đáng lo ngại, theo báo cáo giám sát, là việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo đề xuất của nhà đầu tư đã làm thay đổi lớn so với quy hoạch ban đầu, gây hệ lụy lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội trong khu vực, ảnh hưởng đến lợi ích người dân như một số dự án của TP.Hà Nội. Điển hình là dự án Tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại lô HH1, HH2, HH3 và HH4 lô CC6 khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, điều chỉnh chỉ tiêu mật độ xây dựng từ 24,6% lên gần 40%, tầng cao trung bình từ 20,33 tầng lên tối đa 40 tầng; đã biến Linh Đàm từ một “khu đô thị kiểu mẫu” thành nơi rất nhiều người dân phải rút chạy để tránh quá tải cả về hạ tầng, điện nước và trường lớp cho con em đi học. Nêu ví dụ là Hà Nội, báo cáo cho biết, việc xây dựng công trình cao tầng có xu hướng co cụm tập trung vào khu vực trung tâm các đô thị tại TP này, khiến tỷ trọng công trình cao tầng trong khu vực nội đô lên tới 80%.