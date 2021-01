Chủ tịch HĐND TP.HCM: ‘Thành lập phường Võ Thị Sáu là niềm tự hào của Q.3’

2, dân số hơn 36.700 người). Sau khi sáp nhập, Q.3 giảm từ 14 phường xuống còn 12 phường. Sáng 4.1, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã trao Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức cho đại diện các phường: 6, 7, 8 (thuộc Q.3). Theo Nghị quyết 1111, 3 phường 6, 7, 8 sẽ sáp nhập nguyên trạng diện tích và dân số để thành lập P.Võ Thị Sáu (diện tích tự nhiên rộng 2,2 km, dân số hơn 36.700 người). Sau khi sáp nhập, Q.3 giảm từ 14 phường xuống còn 12 phường.

Bà Lệ cho biết suốt thời gian qua, 3 phường không chỉ đóng góp tích cực về kinh tế mà cùng với 11 phường còn lại của Q.3 đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh . Để thực hiện tốt Nghị quyết 1111, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị Ban chỉ đạo tập trung tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa của nghị quyết đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời, tổ chức lễ ra mắt trước ngày 7.2.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã trao Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đại diện các phường: 6, 7, 8. Ảnh: Sỹ Đông

Sau khi thành lập, chính quyền phường mới chú trọng tập trung phát huy nguồn lực của nhân dân, gắn với ổn định kinh tế địa phương, đảm bảo phúc lợi an sinh xã hội, chăm lo các diện chính sách. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động liên tục, chuyển giao trách nhiệm sang phường mới đúng lộ trình, không để quá trình sáp nhập ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi giấy tờ.

Bà Lệ cho biết từ năm 1976 đến nay, Q.3 đã trải qua 4 lần tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, cụ thể vào các năm: 1981, 1982, 1988 và 2021. “Ở lần sắp xếp này, các phường 6, 7, 8 rất vinh dự được mang tên nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân của Q.3 nói chung và của 3 phường nói riêng”, bà Lệ chia sẻ; đồng thời tin tưởng Q.3 sẽ phát huy hết tiềm năng, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá.

Các trụ sở hành chính người dân cần lưu ý

Theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 1111, Ban thường vụ Quận ủy Q.3 chỉ đạo tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của P.Võ Thị Sáu, đồng thười chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó bí thư phường mới trước ngày 14.1.

Trước ngày 15.1, Thường trực HĐND Q.3 chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND các phường: 6, 7, 8 để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND P.Võ Thị Sáu, sau đó HĐND phường tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Trước ngày 25.1, UBND Q.3 chỉ đạo các phòng, ban phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn phường 6, 7, 8 tổ chức bàn giao bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính , các dự án đầu tư do UBND phường làm chủ đầu tư đang triển khai dang dở về phường Võ Thị Sáu quản lý trước ngày 25-1.

Trụ sở UBND P.Võ Thị Sáu sẽ đặt tại trụ sở UBND P.6 trước khi sáp nhập. Ảnh: Sỹ Đông

Về trụ sở, UBND Q.3 quyết định chọn trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND P.Võ Thị Sáu đặt ở số 18 Võ Văn Tần (trước đây là trụ sở của Đảng ủy, HĐND, UBND P.6); Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường đặt ở số 18 Huỳnh Tịnh Của (trước đây là trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND P.8); trụ sở Công an P.Võ Thị Sáu đặt ở số 122 Trần Quốc Thảo (trụ sở Công an P.7 cũ); trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường đặt ở 38 Nguyễn Thị Diệu và Trạm Y tế phường ở ố 40 Cách Mạng Tháng Tám.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, cơ quan đơn vị thuộc quận có kế hoạch hướng dẫn P.Võ Thị Sáu thực hiện tốt công tác điều chỉnh các loại giấy tờ liên quan cho tổ chức, cá nhân do thay đổi tên đơn vị hành chính và không thu các loại phí khi chuyển đổi

Cũng trong sáng cùng ngày, một số địa phương ở TP.HCM như Q.10, Phú Nhuận cũng tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công bố lộ trình sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính.