Chủ tịch HĐND TP.HCM: Đùn đẩy xử lý tiếng ồn từ... loa kẹo kéo

Do đó, bà Châu đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo đưa hương ước vào các khu phố và tổ đân phố để người dân tôn trọng nhau trong hành vi sinh hoạt, nếu không đồng thuận thì áp dụng biện pháp hành chính.

Về trách nhiệm xử lý tiếng ồn, ông Nhân cho biết Sở VH-TT có thanh tra sở, đoàn liên ngành văn hóa – xã hội số 1 do Sở VH-TT làm trưởng đoàn, phối hợp với Sở TN-MT để xử lý.

Chủ tịch và Trưởng công an phường xã chịu trách nhiệm chính

“Sở đã tham mưu UBND TP ban hành 2 văn bản quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị bao gồm: công an, TN-MT, VH-TT, UBND quận huyện và các đoàn thể. UBDN TP nêu rõ trách nhiệm địa bàn dân cư thuộc về Chủ tịch UBND và Trưởng công an phường, xã, thị trấn”, ông Nhân cho biết. Giám đốc Sở VH-TT đề nghị UBND các phường, xã xử lý kịp thời, không để phát sinh trường hợp đáng tiếc về tiếng ồn do karaoke gây ra.

Ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết có nhiều cơ quan xử lý hành vi tiếng ồn vượt quá mức cho phép. Ảnh: Sỹ Đông

Tuy nhiên, ông Nhân nói rằng Nghị định 155 của Chính phủ thì Sở VH-TT không có chức năng để đo tiếng ồn mà phải ký hợp đồng với đơn vị chức năng để đo làm căn cứ xử lý. Nghị định 155 cũng quy định rõ trách nhiệm xử lý tiếng ồn thuộc về Sở TN-MT, còn theo Nghị định 167 thì công an có thẩm quyền xử phạt tiếng ồn.