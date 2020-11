Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng tham ô, chiếm đoạt 26,3 tỉ đồng

Ngày 19.11, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 18.11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội tham ô tài sản, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng (37 tuổi, ngụ P.Nam Thành, TP.Ninh Bình), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân TT.Me (H.Gia Viễn, Ninh Bình).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân TT.Me, từ năm 2013 – 2019, Nguyễn Thị Thu Hằng đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ của Quỹ tín dụng rút tiền trái quy định, đưa cho Hằng chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Hằng còn chỉ đạo cấp dưới lập khống và tất toán nhiều hồ sơ tín dụng của khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Co-opbank Ninh Bình ẢNH PHÚC NGƯ

Cơ quan chức năng đã làm rõ, Nguyễn Thị Thu Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 21,6 tỉ đồng; tham ô hơn 4,6 tỉ đồng. Tổng số tiền Hằng tham ô, chiếm đoạt của Quỹ tín dụng nhân dân TT.Me là hơn 26,3 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Thu Hằng đã cúi đầu nhận tội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt án tù chung thân đối với Nguyễn Thị Thu Hằng (cả tội tham ô tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ). Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 17 tỉ đồng cho Quỹ tín dụng nhân dân TT.Me sau khi đã đối trừ các khoản khắc phục hậu quả trước đó.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thu Hằng đang tiếp tục bị điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (vụ án được tách biệt với vụ án nêu trên).

Cũng liên quan đến quá trình Nguyễn Thị Thu Hằng tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can, đều là cán bộ, nguyên cán bộ Ngân hàng Hợp tác VN (Co-opbank) chi nhánh Ninh Bình, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can bị bắt tạm giam, gồm: Đặng Văn Quang (56 tuổi, ngụ P.Tân Thành, TP.Ninh Bình), Giám đốc Co-opbank Ninh Bình; Đinh Minh Tiến (39 tuổi, ngụ P.Ninh Khánh, TP.Ninh Bình), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên (giai đoạn 2016 - 2018). Các bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Trần Xuân Thành (44 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên); Nguyễn Ngọc Việt (39 tuổi, Phó trưởng phòng Tín dụng thành viên); Nguyễn Văn Quyền (34 tuổi); Lê Hồng Phong (34 tuổi, đều là cán bộ Co-opbank Ninh Bình).