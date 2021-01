Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: 'TP.HCM ứng phó nhanh, kịp thời với dịch bệnh Covid-19'

Trong năm 2020, kinh tế tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ, xuất khẩu đạt hơn 43 tỉ USD, thu hút đầu tư từ nước ngoài đạt hơn 4,3 tỉ USD, kiều hối đạt hơn 5,5 tỉ USD; có hơn 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM xác định chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời, quyết tâm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng an ninh , đảm bảo trật tự an toàn xã hội.