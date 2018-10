Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xem lại chính sách '100 USD'

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chiều 30.10, các đại biểu quốc hội phản ánh vụ việc Công an Thành phố Cần Thơ nhân vụ việc khách hàng đổi 100 USD tại cơ sở không được cấp phép đã khám nhà, tịch thu tài sản được cho là không có nguồn gốc có đúng luật pháp hay sai?

Trước đó, theo thông tin từ UBND thành phố Cần Thơ vụ việc diễn ra cuối tháng 1 năm 2018, anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện) mang tờ 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực đổi ra tiền Việt Nam đồng thì bị lực lượng chức năng lập biên bản vì cơ sở này không được cấp phép thu đổi ngoại tệ. Sau đó, UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm. Anh Rê bị xử phạt 90 triệu đồng.

Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 180 triệu đồng về hành vi mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Cơ sở này bị phạt thêm 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 15 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và 30 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Trả lời các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, khi Công an Cần Thơ khám xét thu giữ được nhiều tang vật là các sản phẩm kim loại màu trắng, vàng nhưng chủ tiệm không xuất trình được giấy xuất xứ và cũng không có giấy phép mua bán ngoại tệ. Do đó, công an có đủ căn cứ và Ủy ban ra quyết định xử phạt. Công ty và gia đình ông Lực đã thi hành xong và không có khiếu nại khởi kiện gì.

Cắt ngang phần trả lời của Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong vụ việc này không chỉ là vấn đề phạt tiền. Bản chất người dân chỉ đi đổi tờ 100 USD chứ không phải kinh doanh, buôn bán. Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa lại quy định cho phù hợp với từng tính chất, mức độ của vụ việc.

Bên cạnh đó, việc khám xét nhà cũng phải đúng luật, đúng thời gian, địa điểm, không phải phạt hành chính từ tháng 1 năm 2018 rồi 9 tháng xong mới ra quyết định khám xét. “Vụ việc này báo chí, dư luận đặc biệt quan tâm. Cái gì thấy không hợp lý thì phải sửa cho dân được nhờ”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị.