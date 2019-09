Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thế nào khi rừng liên tục bị triệt hạ?

Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 6.9, cơ quan chức năng phát hiện tại Lô a, Khoảnh 4, TK 251 thuộc địa bàn xã Đạ K’Nàng, lâm phần do Ban quản lý rừng Phi Liêng quản lý, có nhiều người đang dùng cưa máy cưa hạ cây rừng, một số người khác điều khiển 3 xe máy múc thực hiện hành vi phá rừng và san ủi đường đi trái phép tại đây.

3 nghi can bị bắt khi đang phá rừng gồm Xoan, Lương và Việt Ảnh: Lâm Viên

Khi bị phát hiện, những người điều khiển xe múc tắt máy và tháo chạy; các cơ quan chức năng chỉ bắt giữ được 3 nghi can: Nguyễn Quốc Xoan (44 tuổi, quê Nghệ An, trú tại thôn Tân Trung, xã Đạ K’ Nàng), Hoàng Văn Việt (20 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú xã Phúc Thọ, H.Lâm Hà) và Phan Văn Lương (33 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).