Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu: 'Mình xuống niêm phong thì họ tháo niêm phong'

Chiều 26.2, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm việc với UBND quận 12 về tình hình thực hiện luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn từ tháng 7.2013 đến tháng 12.2019. Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết việc thực hiện luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận đang vướng phải những bất cập.

"Mình niêm, họ phá"

Ông Lê Trương Hải Hiếu dẫn chứng một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường ở phường Đông Hưng Thuận từ nhiệm kỳ trước đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm do thiếu quy định cụ thể khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương đã đề xuất biện pháp cắt điện nhưng theo văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương tới các công ty điện lực thì không cho phép cắt điện. “Chúng tôi phải cho lực lượng chốt trực 24/7 để ngăn đưa nguyên liệu và bên trong cơ sở nhưng họ vẫn lén lút thực hiện. Mình xuống niêm phong thì họ tháo cả niêm phong ra để hoạt động tiếp mà chính quyền không có cách nào xử phạt”, ông Hiếu cho biết. Ông Võ Tấn Khoa, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cũng nhận định về lĩnh vực môi trường, các quy định liên quan không nói rõ biện pháp cưỡng chế bắt buộc trong trường hợp người vi phạm không thực hiện. Ông Khoa dẫn chứng phường có trường hợp phạt 350 triệu một công ty về mút xốp, quyết định xử phạt yêu cầu đình chỉ 9 tháng nhưng chủ cơ sở không đóng phạt và tiếp tục nhởn nhơ hoạt động khiến người dân rất bức xúc.

Người nghiện dưới 18 tuổi đưa vào đâu?

Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12 cho biết quy định về xử lý tang vật vi phạm hiện nay đang khiến cả các phường và công an phải tốn nhiều thời gian, thủ tục để giải quyết khiến kho tạm giữ ngày càng chật chội. Nguyên nhân chính là do dự chồng chéo, ràng buộc trong các quy định.

Ông Hải dẫn chứng nhiều máy bắn cá bị công an thu giữ nhưng chỉ mang về chất đống ở kho mà chưa thể tiêu hủy. Đối với phương tiện vi phạm giao thông, nhiều người không đóng phạt, bỏ luôn xe nhưng công an phải chờ đủ thời gian mới có thể thanh lý.

Bên cạnh đó, đối tượng nghiện ma túy dưới 18 tuổi hiện không biết đưa vào đâu vì cả trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ở Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) đều từ chối. Trong khi nếu bỏ rơi những trường hợp này bên ngoài xã hội thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn bởi không ai đảm bảo họ sẽ không vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12 cho biết địa phương đang lúng túng trong việc xử lý người nghiện dưới 18 tuổi. Ảnh: Sỹ Đông Ông Võ Tấn Khoa nêu thực tế ở lĩnh vực xây dựng, đang có sự chồng chéo trong sử dụng từ ngữ giữa “tháo dỡ” của luật Xử lý vi phạm hành chính với “phá dỡ” trong luật Xây dựng.

Cụ thể, khi phường dùng xe cơ giới cưỡng chế công trình thì bị người dân phản ứng, bắt bẻ từ ngữ “tháo kiểu gì mà nhà thành đống xà bần”. Trong khi đó, nếu tháo dỡ bằng biện pháp thủ công thì phải mất nhiều ngày mới xong một công trình.

Do đó, ông Khoa kiến nghị phải thống nhất từ ngữ trong các quy định để địa phương dễ thực hiện. Bên cạnh đó, nhà nước cần tạo hành lang pháp lý để cấp phường đủ cơ sở xử lý các công trình vi phạm do UBND TP.HCM ban hành quyết định cưỡng chế.

Lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung hơn 70 điều khoản

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM thông tin có hơn 70 điều khoản trong luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ được lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn của các địa phương. Trong 2 ngày 25 - 26.2, đoàn khảo sát đã làm việc với 4 cơ quan gồm: Công an TP, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và UBND quận 12.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã khảo sát 4 cơ quan để lắng nghe những vướng mắc, bất cập trong thực hiện luật Xử lý vi phạm hành chính. Ảnh: Sỹ Đông

Bà Tuyết cho biết sau 4 buổi làm việc, đoàn đã ghi nhận nhiều ý kiến từ cấp cơ sở trong xử lý hành chính để kiến nghị điều chỉnh.

Đáng chú ý, một số đơn vị đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt cho cấp phường để giảm tải cho quận và sát với thực tiễn hơn. Bà Tuyết cho rằng điều này là phù hợp bởi TP.HCM là đô thị lớn, khối lượng công việc nhiều nên nếu đẩy nhanh được việc xử lý vi phạm sẽ tăng hiệu lực quản lý và tính nghiêm minh của pháp luật.