Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: 'Công an không được bị động trước mọi tình huống'

Chiều 8.10, Ban chỉ đạo tỉnh về Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 - 2020.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, chỉ hai năm nữa, Bình Thuận sẽ có 164 km cao tốc đi qua tỉnh, kết nối với Đồng Nai và TP.HCM. Sân bay Phan Thiết cũng sẽ sớm được xây dựng và hoàn thành trong thời gian tới. Đặc biệt, Mũi Né đã được Chính phủ quy hoạch và công nhận là Khu du lịch quốc gia rộng tới 14.700 ha. Đây là cơ hội lớn cho Bình Thuận đón các nhà đầu tư; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân và vị thế của tỉnh. Do đó, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được chú trọng cả phong trào lẫn chiều sâu.