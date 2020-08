Trần Thị Ngọc Nữ, người gây náo loạn TAND tỉnh Bình Thuận 'xin khám bệnh tâm thần'

Lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết cho biết chiều tối 28.6.2018, Văn phòng TAND tỉnh Bình Thuận có lập biên bản và báo tin cho Công an phường Bình Hưng (nơi có trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận) về vụ việc. Khi công an phường Bình Hưng đến trụ sở TAND tỉnh thì bà Nữ và những người cùng đi tự bỏ về, không làm việc.

Thượng tá Phạm Xuân Thịnh, Phó trưởng Công an TP.Phan Thiết và một điều tra viên trực tiếp trình bày báo cáo về vụ án Trần Thị Ngọc Nữ trước các cơ quan báo chí. Công an Phan Thiết đã cung cấp toàn bộ nội dung liên quan đến vụ án Trần Thị Ngọc Nữ và những người đi cùng, đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, chửi bới, la hét và xúc phạm cán bộ, công chức TAND tỉnh Bình Thuận vào ngày 28.6.2018.

Liên quán vụ án Trần Thị Ngọc Nữ gây rối trật tự công cộng tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận, chiều 28.8, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT và Hội Nhà báo Bình Thuận đồng chủ trì, Công an TP.Phan Thiết đã cung cấp nhiều thông tin liên quan vụ án này.

Ngày 29.12.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin tố giác tội phạm để tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến ngày 25.5.2020 (sau khi Báo Thanh Niên đã đăng tải loạt phóng sự điều tra liên quan Trần Thị Ngọc Nữ), Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết tiếp đã có quyết định phục hồi điều tra hành vi gây rối của Trần Thị Ngọc Nữ và sau đó là khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Nữ.

Trần Thị Ngọc Nữ xin khám bệnh “tâm thần” ?

Tại buổi giao ban báo chí chiều 28.8, đại úy Huỳnh Bá Phong, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, cho biết khi bị can Trần Thị Ngọc Nữ đến Cơ quan CSĐT để nhận quyết định khởi tố, bị can Nữ đã không nhận tội. Tuy nhiên, bị can Trần Thị Ngọc Nữ vẫn ký vào biên bản làm việc.

Ngày 11.8, trên đường đưa bị can Trần Thị Ngọc Nữ đến nhà tạm giữ của Công an TP.Phan Thiết để lập hồ sơ theo quy trình tố tụng (bị can Nữ đi ô tô riêng do chồng điều khiển) thì ông Trần Văn Đoàn, chồng của bị can Nữ, gọi điện nói Nữ bị xỉu, không thể đến nhà tạm giữ được.

Ngày hôm sau (12.8), Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết nhận được đơn của Trần Thị Ngọc Nữ thông báo bị can đã xin rời khỏi địa phương (cư trú tại P.Mũi Né) đến Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 để khám bệnh tâm thần. Cho đến nay, Cơ quan CSĐT vẫn chưa làm việc được với bị can Trần Thị Ngọc Nữ.