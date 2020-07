Chủ tịch xã lấy đất người khác bán, chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng

Ngày 10.7, ông Hoàng Văn Sinh, Chủ tịch UBND H.Tân Hưng ( Long An ) cho biết UBND huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng, vì lấy đất người khác bán, chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Hưng cũng đã khởi tố bị can đối với ông Hùng.