Chú trọng nền tảng trong phát triển bền vững

Sáng 8.2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong đêm 7.2, vụ án thi thể không đầu trên sông Hàn đã củng cố đầy đủ hồ sơ để khởi tố nghi phạm người Trung Quốc phân xác nạn nhân đồng hương.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định khẩu súng mà Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn 'khỉ') sử dụng gây án ở huyện Củ Chi không phải của lực lượng công an.

Từ cuối năm 2018 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng trục xuất hơn 500 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tuy nhiên với vụ thi thể không đầu, bị phân xác vứt trên sông Hàn, cơ quan tố tụng sẽ xét xử tại Đà Nẵng.

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt tạm giam 3 'hiệp sĩ' giả danh công an để cướp sòng bạc, đồng thời truy bắt 2 nghi can khác đã bỏ trốn.