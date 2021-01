An Giang: Chủ trường gà bắt giữ, đánh đập con bạc, đòi tiền chuộc mới thả người

Liên quan đến vụ "chủ trường gà bắt giữ con bạc", trưa ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tri Tôn (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự: Nguyễn Văn Tạo, Mai Văn Nhanh (cùng 38 tuổi, cùng trú xã Lương An Trà, H.Tri Tôn), Nguyễn Văn Cái (36 tuổi) và Phạm Văn Sành (28 tuổi, cùng trú xã Bình Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Theo điều tra ban đầu, ngày 2.1 Ngô Văn Vững (21 tuổi, trú H.Hòn Đất) đến trường gà của Tạo ở xã Bình Sơn (H.Hòn Đất) để đá gà ăn tiền, Khi thua độ, Vững không có tiền trả. Tạo đã bắt giữ Vũng đưa về nhà đánh dập, yêu cầu gia đình Vững đem tiền đến chuộc người.

Khoảng 12 giờ ngày hôm sau (3.1), nhóm Nguyễn Thành Đức, Ngô Thanh Tuấn, Võ Phi Phô và Bùi Văn Phúc (cùng trú tỉnh Kiên Giang) rủ nhau đến trường gà của Tạo để đá gà. Đến nơi, nhóm của Đức thấy không có ai, nên ra về.

Lúc này, Nguyễn Văn Tạo gặp nhóm của Đức, nghĩ rằng nhóm này đến đánh trả thù cho Ngô Văn Vững, nên Tạo cầm cây chỉa làm hung khí truy đuổi nhóm của Đức bỏ chạy.

Trên đường tháo chạy, Đức đã sử dụng súng bắn đạn bi bắn về phía Tạo. Lúc này, nhóm của Tạo gồm Nhanh, Cái, Sành đuổi theo và bắt giữ Phô đưa về nhà Tạo giao cho Tạo giữ người, rồi cả nhóm tiếp tục đuổi bắt nhóm Đức. Hoảng sợ, nhóm của Đức chạy vào nhà dân ở xã Lương An Trà, H.Tri Tôn trốn.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an địa phương đã đến can ngăn và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu những người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ngoài ra, qua test nhanh Đức, Tuấn, Phô và Phúc cho kết quả dương tính với chất ma túy nên Công an xã Lương An Trà lập hồ sơ đưa vào Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh An Giang điều trị và xác minh, điều tra theo quy định.

Hiện vụ "chủ trường gà bắt giữ con bạc" đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.