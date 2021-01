Bắt 2 học sinh vận chuyển thuê 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy

Chiều 2.1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lực lượng phòng chống ma túy biên phòng vừa phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn, bắt giữ 3 nghi phạm.

Đêm 1,1, tại bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn, Nghệ An), lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Nghệ An phối hợp lực lượng công an bắt giữ Già Duy Chung (17 tuổi) và Già Bá Kênh (16 tuổi, đều ngụ xã Đoọc Mạy, H.Kỳ Sơn, Nghệ An, đang là học sinh THPT một trường trên địa bàn H.Kỳ Sơn) khi cả hai đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy.

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá.

Và Bá Giờ, đồng phạm với Chung và Kênh ẢNH HẢI THƯỢNG

Mở rộng điều tra, đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Và Bá Giờ (20 tuổi, ngụ xã Mường Típ, H.Kỳ Sơn), đồng phạm của Chung và Kênh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo lời khai ban đầu, số ma túy này được một người mang quốc tịch Lào thuê Chung, Kênh và Giờ vận chuyển từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với tiền công 300 triệu đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.