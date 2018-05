Chưa đưa được thi thể phượt thủ ra khỏi thác nước cheo leo

Chiều tối 21.5, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện và lực lượng tại chỗ vẫn không có cách nào đưa được thi thể “phượt thủ” tử nạn ra khỏi vực sâu ở thác Lao Phào (thuộc xã Phan Dũng, H.Tuy Phong).

Theo trưởng công an H.Tuy Phong, vị trí thi thể phượt thủ nằm được xác định là tầng thứ 4 của thác nước Lao Phào với độ cao chênh vênh núi đá hàng chục mét. Ngay cả những phượt thủ chuyên nghiệp, hay những người chuyên đi rừng ở địa phương cũng rất khó khăn khi tiếp cận vị trí nơi thi thể nạn nhân tử nạn. Thượng tá Khánh, cho biết do địa hình phức tạp, lại là nơi không có sóng điện thoại để liên lạc nên tổ công tác của công an phải rời khỏi rừng. Sáng 22.5. Lực lượng quay trở vào để tìm cách đưa thi thể người bị nạn ra khỏi vực sâu của ngọn thác.

“Bằng cách nào để đưa thi thể nạn nhân lên khỏi 4 tầng thác nước Lao Phào là điều vô cùng khó khăn mà chúng tôi chưa nghĩ ra”, thượng tá Khánh nói. Theo thượng tá Khánh, các thành viên đội cứu hộ đang tính đến phương án phải lên Tà Năng (hướng tỉnh Lâm Đồng) rồi sau đó tiếp cận thác thì mới có thể có phương án đưa thi thể nạn nhân ra khỏi thác.

Chiều 21.5, tổ công tác của Công an tỉnh dù đã thấy rõ vị trí nạn nhân nằm trong thác, nhưng việc đưa nạn nhân ra khỏi là không thể thực hiện được.

Về khám nghiệm, thượng tá Khánh cho biết gia đình phượt thủ Thi An Kiện đề nghị không mổ tử thi và cam kết không khiếu nại.

Trước đó, nhóm tìm kiếm từ TP.HCM và người dân địa phương cùng phát hiện thi thể anh Thi An Kiện giữa thác sâu sau 8 ngày mất tích trong khi khám phá cung đường rừng Tà Năng - Phan Dũng.