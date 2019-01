Chung cư nghiêng 45 cm ở Sài Gòn: Nhiều cư dân được ở khách sạn 3 sao

Chiều 25.1, Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hàng chục người tổ chức "phê" ma túy trong quán bar trên địa bàn...

Tài xế Lương Văn Tâm, người gây ra vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Hải Dương đã bị Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khởi tố hình sự và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Ô tô mang biển số Đà Nẵng bất ngờ lao xuống sông Hoài (TP.Hội An, Quảng Nam) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Một người ngồi trong xe may mắn phá cửa bơi vào bờ an toàn.