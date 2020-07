Chuyển hồ sơ sang công an, tiếp tục kiểm tra 6 đơn vị khác

Trả lời Thanh Niên ngày 2.7 về kết quả thanh tra việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM), ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM, cho biết Thanh tra Sở đã công bố kết quả thanh tra đối với Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới (New Life).

Đơn vị này chịu trách nhiệm vi phạm đối với 4 hành vi: Không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông; Không báo cáo giá thành với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông; Không báo cáo Bộ TT-TT khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp ; Cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra con số thu lợi từ vị thế độc quyền của công ty này tính trung bình theo kỳ doanh thu 1 tháng là khoảng 4,6 tỉ đồng.

Thanh tra Sở TT-TT cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại Phú Mỹ Hưng. Cụ thể tại Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn - SPT, Trung tâm kinh doanh VNPT TP.HCM - chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông; chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông - Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Nam và Viettel TP.HCM, Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV - TMS và Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist - SCTV về các vấn đề liên quan.

Đồng thời, Sở kiến nghị Cục Viễn thông xem xét việc sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông đã cấp cho Công ty New Life. Sở TT-TT kiến nghị Công an TP.HCM xem xét thụ lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự của Công ty New Life đối với dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền để thu lợi bất chính theo điều 217 bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đồng thời, giao phòng bưu chính viễn thông kiểm tra Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty New Life và các doanh nghiệp có liên quan trong việc phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.