Thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp tại Phú Mỹ Hưng

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM đã triển khai quyết định thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Cuộc sống mới (New Life), đơn vị đang bị cư dân tố độc quyền kinh doanh dịch vụ viễn thông tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM). Theo quyết định, thời gian thanh tra sẽ kéo dài 10 ngày, dự kiến đến 26.5 để làm rõ các vấn đề về chấp hành pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, truyền hình trả tiền, qua đó giải quyết các phản ánh, khiếu nại của cư dân xoay quanh chất lượng dịch vụ, giá cước… cũng như vấn đề về an toàn, an ninh thông tin.